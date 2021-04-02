AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu

-TAMER AKKAL AÇIKLAMA

-İNCELEME DETAY



( MANİSA )- AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal:- “İklim değişikliğinden kaynaklı olarak bu tip afetler artarak devam edecek gibi görünüyor”- “Borçların ertelenmesi için Ankara ile görüşeceğiz” MANİSA



- AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde don nedeniyle zarar gören bağlarda incelemede bulundu. Akkal, “Borçların ertelenmesi için Ankara ile görüşeceğiz. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Devletimiz oldukça güçlü ve arkanızda” dedi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 25-26 ve 27 Mart’ta yaşanan don olayının ardından ilçe genelinde aralarında Girelli, Subaşı, Delemenler gibi mahallelerin bulunduğu 14 mahallede yaklaşık 25 bin dekar alandaki üzüm bağları zarar gördü. Yüzde 10 ile yüzde 60 arasında zarar gören bağlarda Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tüm alanı gezerek tespitlerini yaptı. Gerçek anlamda bağların ne kadar zarar gördüğünün ise ancak temmuz ve ağustos aylarında belli olacağı öğrenildi. Don olayından etkilenen bağlarda incelemelerde bulunan Akkal ve beraberindeki heyet bağında zarar olan üreticilerin dilekçeyle birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarının gerektiğini söyledi.



Üreticiler ise TARSİM konusunda bir indirim yapılması halinde daha çok üreticinin ürünlerini sigortalatabileceğini söylerken bu konuda vekilden destek istedi. Girelli Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz da bölgenin yıllarca don zararı görmediğini ancak bu yıl don olayının ürünlere zarar verdiğini belirterek, “TARSİM sigortasında kolaylık sağlansın. Hepimiz yaptıralım. Bir de bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz” dedi.

Saruhanlı ve Sarıgöl’deki incelemelerinin ardından Alaşehir’de incelemelerde bulunduklarını kaydeden Akkal, “Borçların ertelenmesi için Ankara ile görüşeceğiz. Net olarak rapor 8-10 Nisan gibi çıkacak. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Devletimiz oldukça güçlü ve arkanızda. Allah’tan gelen bir şey inşallah tekrarlamaz ama iklim değişikliğinden kaynaklı olarak bu tip afetler artarak devam edecek gibi görünüyor. Dolu, don gibi afetler artacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ani sıcak artışından bir afet yaşanmıştı. İklim değişikliklerinden kaynaklı her sene yaşayabileceğimiz sorunlar bunlar. Çiftçilerimizin TARSİM’e dahil olması gerekiyor artık. Bu konuda bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha makul ücretlerle çiftçilerimizin mümkün olduğu kadar TARSİM’e dahil olması gerekiyor” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın ziyaretine AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel ve partililer eşlik etti.



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