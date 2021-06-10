AĞRI - Varank: 'Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi'
AĞRI - Varank: "Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi"
: - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıAĞRI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı. (3)Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım