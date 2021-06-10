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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AĞRI - Varank: 'Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi'

AĞRI - Varank: 'Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi'

AĞRI - Varank: "Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi"

: - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıAĞRI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı.
(3)Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı

Altın Rezervi Lyon Dolar Milyar Dolar 

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