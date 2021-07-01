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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afgan firmadan Malkara’ya 100 milyon TL’lik AVM yatırımı

Afgan firmadan Malkara’ya 100 milyon TL’lik AVM yatırımı

AVM inşaatından detaylar

Yabancı Yatırımcı İnşaat Alanı Yurt Dışı Basın Toplantısı Yatırımcı 

-Basın toplantısından detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Afgan yatırımcılar tarafından Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yapılan 100 milyon TL’lik AVM yatırımı tamamlandığında bin kişilik istihdam oluşturacağı bildirildi.
Trakya Kalkınma Ajansı’nın öncülüğü ile yabancı yatırımcıların Tekirdağ’a gelip yatırım yapılması için çalışmalar devam ediyor. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bürokratik işlemler ve danışmanlık hizmeti sonrasında Afgan yatırımcılar tarafından Malkara ilçesinde toplam 100 milyon TL tutarında AVM yatırımı ile yaklaşık bin kişilik bir istihdam oluşturulacak. 116 Mağaza, butik otel, hastane, spa ve hamam, spor salonu gibi imkanlara sahip olacak AVM kompleksi 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.Konuyla ilgili AVM’nin inşaat alanında incelemeler yapılarak basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Afgan yatırımcılar katıldı.
Basın toplantısında açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Trakya kalkınma ajansı olarak, hem yurt içerisinde, hem de yurt dışında yatırımcılarımızın Trakya Bölgesine gelmesi, burada yatırım yapması istihdamı, üretimi, ihracatı artırması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu alanda turizmden sağlığa, makine ekipmandan, sağır sanayiye kadar birçok alanda hem yurtiçinden, hem de yurtdışından yatırımcıların önünü açmak için, bürokrasiyi azaltmak için elimizden gelen gayreti işbirliği içerisinde yatırımcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

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