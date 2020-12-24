Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman’dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı

Adıyaman’dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı

Fabrikanın genel görüntüsü

Televizyon Mutfak Ürünleri Kapalı Alan Yurt Dışı İhracat 

-Çeliklerin işlenerek tencere haline getirilmesi
-Çalışan işçilerden görüntü
-Yönetim Kurulu Başkanı ile röportaj
-İhracat Müdürü ile röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Beş yıl önce kendi memleketine fabrika açan işadamı, Tunus’un "MasterChef"’inin sponsoru oldu ADIYAMAN

- Adıyamanlı Özger kardeşlerin fabrikasında üretilen tencere, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyaları 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediyor. İstanbul’da 44 yıl önce fabrika açan ve mutfak eşyaları üreten Özger kardeşler, 5 yıl önce doğdukları topraklara da fabrika açtı. İstanbul’da 220 kişiye istihdam sağlayan Özger kardeşler, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine açılan fabrikada 230 kişiye istihdam sağlamaya başladı.
İstanbul’da granit, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ise çelik mutfak ürünleri üretiliyor. Tencere, tava, çaydanlık üretimi yapılan fabrika Avrupa ülkelerinin tamamı olmak üzere dünyada 6 kıtada 90 ülkeye ihracat yapıyor. OMS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, yılların tecrübesiyle dünyada ki çeşitli fuarlara katılarak pazar ağlarını genişlettiklerini dile getirerek, “1976 yılında kurulan OMS, çelik üretimini son 5 yılda Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurulan fabrikada yapıyoruz. Granit yani yapışmaz teflonları İstanbul’da üretiyoruz. Şu anda yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika’sı, Avrupa’sı, Ortadoğu ağırlıklı bu 90 ülkenin içerisinde yer alıyor. Adıyaman’da ki fabrikada 230, İstanbul’daki fabrikada 220 kişi istihdam ediliyor. Bizler yurt dışındaki fuarların neredeyse tamamına katıldık. Ağımızı böyle genişlettik. OMS olarak Tunus’ta ki "MasterChef" programına sponsor olduk. Orada Masterchef’i OMS sunuyor” dedi.
OMS İhracat Müdürü Talha Özger ise konuşmasında, “2016 yılında baba toprağı Adıyaman’da yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alanda çelik tencere üretimi yapıyoruz. OMS ürünlerini 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediyoruz. Bunlardan bazıları Ortadoğu bölgesinde Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde, Avrupa’nın tamamında, Güney Amerika bölgelerinde, Rusya’da, Ukrayna’da, Özbekistan’da, Türkmenistan’da, Kazakistan’da bölge bayiliklerimiz mevcut. Bu bölgelerde orta ve uzun vadelerde kalıcı olabilmek için televizyonlarda reklam vermeye başladık. Bunlardan bir tanesi, Tunus’ta düzenlenen "MasterChef" yemek programına sponsor olduk. Burada ciddi, güzel geri dönüşler aldık. Ürünlerimize talep arttı. Madein Turkey markasını daha iyi konumlandırmaya başladık. Ülkemizin kaliteli ürünler yaptığını, iyi servis verdiğini müşterimize sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement