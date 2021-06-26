Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü

Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü

Üretici tarlada karpuz detay

İklim Değişikliği Tarım Küresel Isınma 

-Tarladan karpuz kesilme detay
-Karpuz detay
-Tarla
-Üretici Fatih ince ile röportaj
-Mutlu Karataş ile röportaj
-Tarladan karpuz alan İsmail Ertuğrul ile roportaj
-Karpuz kesilme detay
-Çocukların karpuz yeme detay
-Tarla ve çocuklar genel

( ADANA - ÖZEL)- Üretici Fatih İnce: "Halkımız kola içmesin karpuz yesin" ADANA

- Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen. Adana’nın Kozan ilçesinde 30 dönüm üzerine Adana karpuzu eken üretici Fatih İnce, 200 ton karpuz hasat etti. Bu yıl karpuzun küresel ısınmadan kaynaklı yaşanan iklim değişikliği nedeniyle çiftçinin mağdur olduğunu ifade eden İnce, karpuzun tarlada kilosunun 35 kuruş, tezgahta 1 TL’den satıldığını söyledi.

İnce, "Halkımız karpuz yemek yerine kola içiyor. Kola içmesinler karpuz yesinler” dedi.
Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kozan İlçe Temsilcisi Mutlu Karataş ise çiftçinin değil aracının kazandığını ifade ederek, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın “dijital tarım pazarı” uygulaması var. Çiftçi burada daha fazla kazanmış oluyor üreticide uyguna almış oluyor. Çiftçilerimiz bu üyelik ile burada ürettiği karpuzu İstanbul’da görüp satın almasını sağlayabilirler. Bunun için e devlet ile işlem yapmaları ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden destek alabilirler" diye konuştu.
Tarlada ailesi ve çocukları için karpuz almaya gelen İsmail Ertuğrul ise karpuzun fiyatının uygun olduğunu ifade ederek, “Taze taze karpuz almaya geldik. Fiyatlar ucuz. Çiftçimizin Allah yardımcısı olsun. Ben çocuklarıma kola içirmek yerine karpuz yediyorum. Hem çiftçilerimiz kazanıyor hem çocuklarımızın sağlığına katkı sunuyoruz” diye konuştu.
(BRL-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement