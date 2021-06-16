Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - CHP'nin 'Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi

ADANA - CHP'nin 'Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi

ADANA - CHP'nin "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi - Çalıştay yapılan salondan görüntü - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın konuşması - Çalıştay detay görüntüleriCHP'nin "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Adana 'da düzenlendi - Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın: - "Sosyal politikalar bakımından tarım çok çok önemli"ADANA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın katılımıyla Adana 'da "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.
Taşkın, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, tarım dahil turizm, kadın istihdamı, sanayi, genç işsizliği, bilişim, medya, sanat, kültür gibi 11 alanda benzer çalıştaylar yapacaklarını söyledi.

Sosyal demokrat insanlar olduklarını ifade eden Taşkın, "İstihdamı artırmak günümüzde maalesef ama maalesef yetmiyor. İstihdam ama güvenceli istihdam. Hepsinin başında da üretim var. Maalesef ülkemiz gerçekten çok yanlış tercihlerle kendi kaynaklarını heba ediyor. Sosyal politikalar bakımından tarım çok çok önemli. Küçük ve orta boy üreticiler mutluysa yaşadıkları yerde kalıyorlar. Mutsuzlarsa, geçinemezlerse büyük kentlere gidiyorlar." diye konuştu.
Taşkın, üretim ve istihdamın artması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:"Bizim yerel yönetimlerimiz aslında iktidara bir ders veriyor. Bu ders üzerinden de aslında tarımın potansiyeli çok iyi anlaşılıyor. Çok sayıda kooperatiften, bize oy vermiş oy vermemiş hiç önemli değil, insanlardan ürün satın alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bazen yoksullara ulaştırıyoruz, bazen de daha nitelikli, güvenli gıda tercih edenlere ulaştırıyoruz. Bu oluşan zincir var ya üreticilerden tüketicilere oluşan bu zincir şimdiden çok güzel işliyor. İktidara geldiğimizde bunu bütün Türkiye'ye uygulayacağız."Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin ile tarım alanında sivil toplum kuruluşları ve üretici birlikleri temsilcileri katıldı.

Kadın İstihdamı Yerel Yönetimler Sivil Toplum Yerel Yönetim Güvenli Gıda 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement