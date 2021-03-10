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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AB iş dünyasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek

AB iş dünyasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek

- Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Christoph Leitl'ın konuşması - Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Christoph Leitl: - "EUROCHAMBRES, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini tamamen destekliyor"BRÜKSEL (AA) - Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Christoph Leitl, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesini desteklediklerini ve bunun iki tarafın faydasına olduğunu söyledi.

Leitl, EUROCHAMBRES ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde çevirim içi düzenlenen AB - Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu programının açılış oturumunda konuştuİş diyaloğunun Türkiye ve AB arasındaki nadir köprülerden bir tanesi olduğunu anlatan Leitl, bu köprünün güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.
Leitl, benzer bir programı 2 yıl önce bakanlar ve AB Komisyonu üyeleri katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, projenin bütçesinin artırıldığını, daha fazla sayıda program düzenleyeceklerini ve iki taraf arasında köprüleri geliştirmekte önemli bir rol oynayacaklarını anlattı.Türkiye'nin Avrupa ailesinin ekonomik açıdan bir üyesi olduğunu vurgulayan Leitl, "EUROCHAMBRES, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini tamamen destekliyor." diye konuştu.
- Her iki tarafın faydasınaMüzakerelerin, siyasi niyetlerin bir kenara bırakılması ve ortak değerlere odaklanılması ile kolaylaşacağına işaret eden Leitl, Gümrük Birliği güncellemesinin "her iki tarafın faydasına" olduğunu vurguladı.Leitl, Türkiye ve AB arasında ithalat ve ihracatın yıllık yaklaşık 70'er milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, Avrupa şirketlerinin Türkiye'de sadece büyük yatırımlar yapmadığını, küçük ve orta ölçekli inovasyon sağlayan firmalarının da ülkede bulunduğunu anlattı.Leitl, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediğini, TOBB ve EUROCHAMBRES olarak AB - Türkiye ilişkilerini destekleyerek, yapıcı biçimde katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Misyon İnovasyon Dolar Milyar Dolar Irak 

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