5G’nin yerli ve milli oyuncusu ‘GTENT’ global pazarda da iddialı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ankara OSTİM’de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi 10 firma tarafından kurulan GTENT yüzde 100 yerli ve milli bir firma olarak öne çıkıyor. 5G altyapısı yapan şirketlerden biri olan firma, hedefini Türkiye pazarından yüzde 60, dünya pazarından yüzde 5 pay almak olarak belirledi. Telekom sektöründe 3G, 4G. 4,5G derken dünya ve Türkiye 5G’ye geçmeye hazırlanıyor. 5G ile birlikte veri akışının bugünün bin katı hıza erişmesi öngörülüyor. Bu sayede örneğin Çin’deki bir doktor mikro cerrahi gerektiren bir ameliyatı ABD’deki hastasının yanına gitmeden yapabilecek; internet hiç kesilmeyecek; telefonlar her yerde çekecek. Türkiye’de 5G altyapısını yapan şirketlerden biri olan Global Telekom ve Entegre Teknolojiler (GTENT), Ankara OSTİM’de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi içindeki 10 firmanın bir araya gelmesiyle kuruldu. Şirketin kuruluş amacı ve hedeflerini anlatmak üzere GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, GTENT Yönetim Kurulu Üyesi ve HTK Başkanı İlhan Bağören ve GTENT Yönetim Kurulu Üyesi Güneri Dürmüş, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İlyas Kayaduman, Türkiye’deki operatörlerin hepsiyle sürekli görüşme halinde olduklarını 5G’ye en hızlı entegre olan ülkelerin başında Türkiye’nin gelmesi için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.



‘’Hedef yüzde 60 pazar payı’’ 5G teknolojisine geçilmesi için dört ürün grubunun olduğunu belirten Kayaduman, “Bunlar, Yeni Radyo (Anten), BBU, Çekirdek Şebeke ve Radyo Link. Şirket olarak bunların hepsinde faal olan tek firmayız. Bunların bir kısmını ayrı ayrı yapan yerli firmalar var ancak Türkiye’de faaliyet gösteren üç operatörümüz de tüm ürünleri tek bir firmadan tedarik etmelerinin kendileri için çok daha kolay olacağını belirtiyor. Bu nedenle kendimizi rekabet açısından çok ileride görüyoruz. Çünkü şirket olarak HTK bünyesinde yıllardır 5G konusuna odaklandık ve faaliyetlerimiz bu alanda devam ediyor. Yüzde 100 yerli ve milli bir firmayız. Yabancı oyuncuların da bu alanda çok aktif olmak istediklerini biliyoruz. Ancak 4,5G’de olan yüzde 45 yerlilik oranının 5G’de de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hedeflerimizi yüzde 60 pazar payına göre kurguluyoruz” dedi.

Türkiye’deki 5G altyapısı büyüklüğünün 2025 yılına kadar 10 milyar dolar olmasının beklendiğini belirten Kayaduman, “Devletimiz bizi bu konuda destekliyor ve cesaretlendiriyor. Ancak sadece iç piyasa ne Türkiye ne de bizim için yeterli değil. Bu nedenle orta vadeden daha kısa bir zamanda hedefimizi bölgesel ve global pazar olarak belirledik. Bölgesel pazardan yüzde 15 ve yıllık 80 milyar dolar olması beklenen global pazardan yüzde 5 pay alma hedefindeyiz. Böylece global bir marka olacağız. Nasıl ki, Güney Kore dünya markaları yaratmak için belirli sektörleri destekledi, biz de devletimizin desteğini aynı bu şekilde arkamızda hissediyoruz. 5G’de Türkiye’nin Kia’sı, Samsung’u olmamamız için hiçbir sebep yok” açıklamalarında bulundu. ‘‘Kısa bir gelecekte unicorn olacak’’ Ernst & Young şirketine değerleme yaptırdıklarını belirten Kayaduman, “Bunun raporlaması önümüzdeki aylarda elimize ulaşacak. Bizimle ilgilenen yerli ve yabancı birçok şirket var. Ancak biz kendimizin ne olduğunu görmeden masaya oturmak istemiyoruz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; KOBİ ölçeğinde 10 şirketin bir araya gelmesi ile kurulmuş bir şirketiz. Bizi bir startup gibi düşünürseniz, çok kısa bir gelecekte unicorn olacağız” diye konuştu.

“Türkiye 5G trenini kaçırmasın” HTK’nın mobil operatörlerin yatırımlarında yerlilik payını yükseltmek misyonu ile kurulduğunu belirten GTENT Yönetim Kurulu Üyesi ve HTK Başkanı İlhan Bağören, “Nitekim, HTK’nın 2017 yılındaki kuruluşu döneminde yüzde 0.98 olan yerlilik payı, bugün yüzde 20 civarına çıktı. Bunun yüzde 45’ler seviyesine çıkmasını bekliyoruz. HTK’nın yaptığı projelerden birisi de 5G altyapısına yönelik uygun ürünlerin geliştirilmesi amacıyla 16 HTK firması ve 3 mobil operatörün birlikte çalıştığı ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi’ (UUYM5G) adlı TÜBİTAK projesi oldu. Bu projede ürünler, çoğu KOBİ olan üretici firmaların işbirliği ile geliştirildi. Proje geçen ay bitti. 200 milyon liralık destekten 110 milyon lira kullandık. GTENT de bu süreçte kuruldu. GTENT’in ilk hedefi, UUYM5G projesinden çıkacak ürünleri yerli ve global müşterilere sunmaktı. Bugün GTENT, hem ortaklarının hem de diğer HTK firmalarının mevcut ürünlerini küresel pazarlara sunuyor ve hedef doğrultusunda çalışmalarına hızla devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin 5G’ye geçişte geç kalmaya tahammülü olmadığını belirten GTENT Yönetim Kurulu Üyesi Güneri Dürmüş de, “5G trenini kaçırmamamız lazım. Eğer kaçırırsak bir daha bu trene binemeyiz ve üretici değil, tüketici oluruz. Türkiye oyun kurucu olmak varken izleyici olmayı tercih etmeyecektir” dedi.





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