40 kiloyla başladı bu yıl hedefi 15 ton

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 yıl önce 40 kilogram Cennet elmasını kurutup pazarda satmaya başlayarak iş hayatına atılan kadın girişimci Melek Yılmaz, kurduğu serada hem kendi işinin sahibi oldu hem de çok sayıda kadına da istihdam oluşturdu. Genç kadın bu sene 15 ton Cennet elması kurutarak Türkiye'nin farklı illerine pazarlamayı hedefliyor. Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesinde oturan kadın girişimci 2 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Melek Yılmaz, evinin balkonunda kuruttuğu 40 kilogram cennet elmasını pazarda satarak başladığı iş hayatında bugün siparişlere yetişemez oldu. 2019 yılında 8 ton kuru cennet elması pazarlayan, Melek Yılmaz’ın bu yıl ki hedefi ise 15 ton. Halk arasında tazesi cennet elması, kurusu cennet hurması olarak adlandırılan, cennet hurmasının pazar payı her yıl artıyor. Melek Yılmaz, eşi Hüseyin Yılmaz ile birlikte 2 yıl önce başladıkları cennet elması kurusu ticaretinde talepleri karşılamakta zorlanıyorlar. İlk kez balkonda 40 kilogram ile başladıkları ticaret payını geçen yıl 8 ton olarak gerçekleştiren Yılmaz ailesinin bu yılki hedefleri ise 15 ton. Geçen yıl kurdukları 500 metrekarelik serada kurutulan cennet elmaları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok ilinden talep görüyor. Alaşehirli üreticiler, cennet elmasının taze olarak satılmasında umduklarını bulamayınca, ellerinde kalan ürünlerini kurutarak da satmaya başladı.

Kurusu Türk kahvesinin yanında ikram edilmeye başlanan ve Trabzon hurması olarak da anılan meyveye ve kurusuna ilgi iç piyasada her geçen gün artıyor. Yaş olarak 4- 5 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, kurusu ortalama 40 TL arasında alıcı buluyor. Üretici mahsulünü yaş yerine daha çok kurutarak satmayı tercih ederken, 6 kilo yaş meyveden 1 kilo kuru cennet hurması elde ediliyor. Cennet elmasının toplanması ve soyulmasında özellikle kadın işçiler tercih ediliyor. Bir kişi günde ortalama 500 -600 kilogram cennet elması toplarken, 150 kilogram soyabiliyor. Günlük yevmiye ise 80-100 TL arasında değişiyor. Kadın girişimci Melek Yılmaz, "Alaşehir’de ilk kurutma serasını biz kurduk. Alaşehir’de en çok üzüm üretiliyor. Üzüme alternatif olarak, üretilen cennet elmasının son yıllarda pazar payı her geçen gün biraz daha artıyor. Bölgeye has farklı bir aroması ve lezzeti var. Alaşehir’de yaklaşık 5 bin dönüm alanda yıllık ortalama 20 bin ton cennet elması üretiliyor. Bunun çoğunluğu Kavaklıdere Mahallesi, Horzumalayaka, Horzumembelli, Horzumembelli, Kurudere, Kozluca, Osmaniye ve Horzumkeserler mahalleleri gibi alanlarda yetiştiriliyor. Alaşehir’de üretilen cennet elmasının yaklaşık yüzde 75’i kurutulurken, kalanı yaş olarak satılıyor: Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında bir çok yararı var." dedi.

İşe nasıl başladığını da anlatan kadın girişimci Melek Yılmaz, "Balkonda 40 kilo ile başladım, 10 tona kadar çıktım. Geçen sene 8 ton kuru yaptım, bu sene 15 tona kadar çıkmayı hedefliyorum. İç piyasada tüketim yapıyoruz, henüz ihracat etmedik. 500 metrekare serada günlük 20 kişi çalıştırıyoruz, 25 gün civarında devam ediyor. Kuruması bir ayı buluyor. Fiyatı toptan 35-40 Lira civarında gidiyor. Kadın girişimci olarak, gerçekten kadınlar daha girişimci kapasiteli insanlar, bu işlerin üstesinden gelebilecek kapasiteler, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Kadın işçiler, hem fiyatlardan ve çalışmaktan hem de ev ekonomilerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

