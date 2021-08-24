Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Ekonomi
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor

2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor

-Akseki'nin Çimi Yaylasında bal hasatı yapanlar

Ayetler Endemik Bal Üretimi Hayvancılık Kara Kovan Balı 

--Akseki'nin Alacabel mevkiisinde bal hasatı yapanlar
--Arıcılardan Ahmet Arıcı ile röp
--Arıcılardan Ramazan Topaça ile röp.
--Detay görüntüler

( ANTALYA - ÖZEL)- Toros Dağları'nda bal hasatı başladı- Bal üreticisi hasattan ve fiyattan memnun ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda sipariş üzerine üretilen organik bal kovanından çıkmadan satılıyor. Kilogramı 150 TL'den alıcı bulan ve Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi. “Geçen sene rekolte azdı” Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl 5-6 bin kovandan yaklaşık 50-55 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan petek balın kilogramı 150 liradan satılıyor. Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 63 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı. Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, " Ballarımız hastalar için şifadır" dedi.
Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.
Akseki’nin Yarpuz mevkiinde arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan Ramazan Topaca ise bu yıl bal haşatına başladıklarını ve geçen yıla göre rekoltenin dahi iyi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 adet arı kovanının olduğunu söyleyen Topaça, “Yaz aylarında arılarımı Akseki’nin Alacabel mevkiine çıkarıyorum. Bu yıl geçen yıla göre bal üretimi oldukça iyi. Yaklaşık bir kovandan 20 kilogram bal aldık. Geçen yıl 5-6 kilo civarında bal almıştık. Bulunduğumuz mevkide çiçek çeşitleri oldukça fazladır. Bu yıl petek balık kilogramını 150 liraya satacağız” dedi.
“Akseki balı kovanından çıkmadan satılır” Akseki balının Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aromasının çok özel olduğunu söyleyen Topaça, Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Bu yıl siparişlerimizi yerine getireceğiz. Akseki-Konya yolu üzerinde yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi “Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı” diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Akseki balını lekeliyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir. Bu konuda şikayetlerimizi geçen yıllarda Akseki Kaymakamına ve Belediye Başkanına bildirdik” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı