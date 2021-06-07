1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu getirildi



- Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu oluşturacak tabliye bloklarının ilki Asya (Lapseki) yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kule platformuna getirildi.

Köprüde işlemler nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajı için ve işçilerin üzerinde yürüyebilmesi için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları dün başladı.

Bu nedenle Çanakkale Boğazı Güney'den Kuzey'e 05.00-12.15 saatleri arasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprüdeki kedi yolu arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.

