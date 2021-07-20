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160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu

160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu

Drone ile pazardan görüntüler

Kurban Pazarı Keçi Göreme 

-Keçilerin görüntüsü
-Ali Şadi Ulaş röportaj

( ADANA - ÖZEL) ADANA

- Adana’da ki kurban pazarında 150 ile 160 kilogram arasında değişen Honamlı cinsi keçiler pazarın gözdesi oldu. Kurban Bayramının ilk gününde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesindeki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Kurban pazarında ki 150 ile 160 kilogram ağırlığındaki Honamlı cinsi keçiler ise adeta pazarın gözdesi oldu. Tanesi 4 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan keçiler büyüklüğüyle de şaşırtıyor. “Bu keçiler Adana’nın en büyüğü” Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirdiği keçileri pazarda satan Ali Şadi Ulaş, “Bunlar Honamlı cinsi keçi. 150 ile 160 kilogram arasında. Fiyatları da 4 ile 5 bin lira arasında. Alıcısı da çok. 15 tane getirdim hepsi de satıldı. Bu Honamlı ırkı çok güzel bir ırktır. Diğer cinslere göre 1 kaburgası fazla. Boyları da 170 ile 180 santimetre arasında. Bu Adana’nın en büyüğü. Başka yerde göremedim” diye konuşu. (UMT-
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