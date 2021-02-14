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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
14 Şubat sevgililer kadar çiçekçileri de güldürdü

14 Şubat sevgililer kadar çiçekçileri de güldürdü

Çiçekçi dükkanından detay

Mel B Vitrin Hafta Sonu Kırmızı Gül 

-çiçekler detay
-güller detay
-Çiçeklerin siparişe hazırlanması
-Siparişlerin kuryelerle gitmesi
-Sevgililer gününe özel hazırlanan çiçekler
-İşyeri sahibi Ahmet Arslan röp.
-Detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya’daki çiçekçiler satışlarının arttığını belirterek, muaf tutulmalarını memnuniyetle karşıladı- Çiçekçi esnafı Ahmet Arslan: “Üç gündür mükemmel bir satış var” ANTALYA

- İçişleri Bakanlığının 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçilere 3 günlük muafiyet tanıması, Antalya’daki çiçekçi esnafının yüzünü güldürdü. “Üç gündür mükemmel bir satış var” diyen çiçekçiler, memnun olduklarını dile getirdi.İçişleri Bakanlığının hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 14 Şubat Sevgililer günü için çiçekçilere 12-13 ve 14 Şubat tarihlerinde muafiyet sağlaması sonrası hazırlıklara başlayan çiçekçi esnafı, vitrinlerini kırmızı güller başta olmak üzere, renk renk çiçeklerle doldurdu. Hafta sonu boyunca belirlenen saatler arasında hizmet veren çiçekçiler, saat 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00 -00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet veriyor."Üç gündür mükemmel bir satış var"Özellikle telefon siparişlerinin pandemi döneminde oldukça arttığını belirten esnaf Ahmet Arslan, kısıtlamadan muaf tutuldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

14 Şubat için 3 günlük toleransın satışlara da yansıdığını ifade eden Arslan, “İnsanlar telefondan siparişle ve mahallemizde gezerek çiçek alabiliyor. Bu üç gündür mükemmel bir satış var. Telefon siparişleri süper. Bizi memnun etti ve mutluyuz. Bugüne özel gençlerimiz yüzde 90 gülü tercih ediyor. Bugün kırmızı gül günü. Tanesini 25 TL’den satıyoruz” diye konuştu.

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