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1 tonluk boğa 21 bin liraya satıldı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
1 tonluk boğa 21 bin liraya satıldı

1 tonluk boğa 21 bin liraya satıldı

-Hayvan pazarından görüntü

Hayvan Pazarı Hayvan 

--Çiftçi Vedat Temel ile röp.

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki boğa, 21 bin liraya alıcı buldu. Merkeze bağlı Çamlıçatak köyündeki çiftlikte Vedat Temel tarafından yetiştirilen 3.5 yaşındaki boğa, Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı. Smental cinsi boğa, 21 bin liraya satıldı. Vedat Temel, yaptığı açıklamada, boğayı 21 bin liraya sattığını ifade ederek, "Diğer hayvanlardan ayrı ve özel bir yerde besledik. 1 ton olmasına rağmen çok uysal bir hayvan ve kurbanlık olarak 21 bin liraya sattık." dedi.

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