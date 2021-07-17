1.4 tonluk ‘Şampiyon’ pazarın gözdesi

-Boğa'nın bakımını yapan besici

-Besici Osman Yalçın, röp

-Kurban pazarında sahte para uyarısı yapan polis ekipleri

-Vatandaşların pazarlık yapması



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta, 1,4 tonluk simental cinsi kurbanlık boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı.Tokat’ta Kurban Bayramın sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban pazarının gözdesi olan 1.4 tonluk boğa ise dikkat çekiyor. 2,5 yaşında olan simental cinsi boğa 35 bin liraya alıcısını bekliyor. Besici Osman Yalçın, kurban pazarının gözdesinin ‘Şampiyon’ olduğunu söyledi.



Son bir senedir besiye çektikleri kurbanlığın ilgi gördüğünü belirten Yalçın, “Çok yoğun bir ilgi var. Gelip fotoğraf çekinenler de oluyor. Gelip fiyat verenler de var. Ama biz 35 bin lirayı görmeden şampiyonu satmayı düşünmüyoruz. Bakımı, yem ücretleri oldukça fazla. Dolaysısı ile oldukça fazla emeğimiz var” dedi.

Yalçın, Şampiyonu alacak kişiye sürpriz hediyesinin olacağını sözlerine ekledi.Kurban pazarında ise vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından, besiciler ise yem fiyatlarının maliyetleri artırmasından dert yandı. Polis ekipleri ise kurban pazarlarında satıcıları sahte paraya karşı uyarıp, gerçek ve sahte paranın farklarını anlattı.

