Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Evanjelist Pat Robertson: Trump yeniden seçilecek, başkana iki kez suikast düzenlenecek

Evanjelist Pat Robertson: Trump yeniden seçilecek, başkana iki kez suikast düzenlenecek

Evanjelist Rat Robertson, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçileceği bildiğini bu bilginin kendisine 'Tanrı' tarafından verildiğini söyledi. Robertson ayrıca seçimden sonra hem dünya hem de ABD'de sıra sıra felaketler yaşanacağını Trump'a iki kez suikast düzenleneceğini ve İsrail'e karşı 'Tanrı tarafından bastırılacak' bir savaş açılacağını söyledi.

Trump İsrail Donald Trump Tanrı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Melania Trump, Sel Bölgesini 12 Cmlik Topukluluklarıyla Ziyaret EttiMelania Trump, Sel Bölgesini 12 Cmlik Topukluluklarıyla Ziyaret Etti
Başkanlık Koltuğuna Oturacak Trump İçin Tören HazırlıklarıBaşkanlık Koltuğuna Oturacak Trump İçin Tören Hazırlıkları
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
Donald Trump Washington’da Protesto EdildiDonald Trump Washington’da Protesto Edildi
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Erdoğan Trump Görüşmesinden En Özel KarelerErdoğan Trump Görüşmesinden En Özel Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement