Evanjelist Pat Robertson: Trump yeniden seçilecek, başkana iki kez suikast düzenlenecek
Evanjelist Rat Robertson, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçileceği bildiğini bu bilginin kendisine 'Tanrı' tarafından verildiğini söyledi. Robertson ayrıca seçimden sonra hem dünya hem de ABD'de sıra sıra felaketler yaşanacağını Trump'a iki kez suikast düzenleneceğini ve İsrail'e karşı 'Tanrı tarafından bastırılacak' bir savaş açılacağını söyledi.
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