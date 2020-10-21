Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, basın toplantısı yaparken arkasındaki terlikli umursamaz asker dikkat çekti
Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı operasyon başarılı bir şekilde sürerken kameralara yansıyan bir görüntü Ermenistan ordusunun disiplinden ne kadar uzak olduğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne serdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan'ın basın toplantısı düzenlediği sırada arkasında bulunan Harutyun Baghdasaryan isimli terlikli askerin umursamaz tavırları kameralara yansıdı.
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