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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Azerbaycan, Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı

Azerbaycan, Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatının imha edilme anı yeraldı. Aliyev, ' Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz ' ifadelerini kullanmıştı.

Aliyev Savunma Bakanlığı Ermenistan Azerbaycan 

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