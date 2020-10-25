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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş Ortaköy'de bir eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı anlar kamerada!

Beşiktaş Ortaköy'de bir eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı anlar kamerada!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs Türkiye ' de de artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ' Nisan ayından daha fazla vaka ' olduğunu söylerken tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Özellikle İstanbul ' da vaka artışının zirvede olduğu belirtilirken İstanbul Ortaköy ' den gelen görüntüler şoke etti. Bir eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

Beşiktaş 


Beşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti.

Görüntüler, Cuma akşamı Beşiktaş Ortaköy'de bulunan eğlence mekanında kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı.

Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.



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