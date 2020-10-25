Beşiktaş Ortaköy'de bir eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı anlar kamerada!
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs Türkiye ' de de artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ' Nisan ayından daha fazla vaka ' olduğunu söylerken tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Özellikle İstanbul ' da vaka artışının zirvede olduğu belirtilirken İstanbul Ortaköy ' den gelen görüntüler şoke etti. Bir eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
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