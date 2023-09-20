  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,87 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Uraloğlu, Cezayir'e gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21- 22 Eylül'de Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak.

Ekleme: 20.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu, Cezayir'e gidecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, 21- 22 Eylül'deki Cezayir ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Cezayir Ulaştırma Bakanı Youcef Cherfa ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, iki ülke arasında artan ticaret hacmi ve ekonomik ilişkilere paralel olarak taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, Bakanlıklar arasında müzakereleri devam eden denizcilik ve uluslararası kara yolu taşımacılığı anlaşmalarının yanı sıra Demiryolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı görüşmelerinin sonlandırılarak önümüzdeki dönemde imzalanması hedefleniyor. Görüşmede ayrıca, Cezayir ile ulaştırma koridorları bağlamındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Cezayir Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasında balıkçı gemileri inşası alanında iş birliği konuları ele alınacak. Uraloğlu, programının devamında, Cezayir'in ihtiyaç duyduğu liman ve demir yolu başta olmak üzere önemli altyapı projeleri ve bu konuda iki ülke arasında kurulabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Cezayir Bayındırlık ve Temel Altyapı Bakanı Sayın Lakhdar Rakhroukh ile bir araya gelecek. Ziyaretin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cezayir'in ilgili bakanlıkları arasında sürdürülen ilişkilerde önemli mesafeler katedilmesine ve stratejik ortaklık aşamasında olan iki ülke ilişkilerinin karşılıklı fayda prensibi ile ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor. İki ülke arasındaki iş birliklerine öncülük etmek amacıyla görüşmelerde bulunacak olan Bakan Uraloğlu, Türk iş insanları, Cezayirli kamu ve özel şirket temsilcileri ile bir toplantı da gerçekleştirecek.
Mansur Yavaş ile Özel Halk Otobüsü esnafı arasında kavga büyüyor! 3 aydır gelir desteği sağlamıyor isyanı!
ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!
Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…
Ayşenur Arslan, Azerbaycanlı gazetecinin övgülerine dayanamadı: Yayını kesti
İstanbullu bunu da gördü: İBB tamir edemediği yürüyen merdiveni komple kapattı
Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi
CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığını istememiş!
CHP kongrelerinde kavga eksik olmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi: Önlem alalım..
Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun
Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya sıfır atık daveti: Gelin değişimin parçası olun
ABD'de büyük buluşma! Mehmet Şimşek dev fonlarla bir araya geldi: Yatırımcıyı Türkiye'ye çağırdı
İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklamıştı! Akşener'e: Beni susturamazsınız
CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
Dünya, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan sözlerini konuşuyor! 'Herkesin kabul ettiği gerçek' diyerek Ermenistan'a yaptığı çağrıya dikkat çektiler
Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!