Bursa’da Bylock operasyonu

Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Bylock kullandıkları belirlenen biri aktif öğretmen olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Bylock kullandığı tespit edilen 7 şüphelinin yakalamasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Soruşturmayı yürüten KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 7 şüpheliden 6'sını gözaltına aldı. Ekipler tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtilirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan kısa açıklamada, soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.