Tekirdağ'da orman yangını!

Tekirdağ'ın Şarköy'ün Gölcük Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale edildi.Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.