Kayseri'de deprem!

Türkiye'de deprem felaketi ile mücadele ediyor.Doğal afetin en acı yüzünü 6 Şubat'ta yaşandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentte çalışmalar sürerken, yurdun dört bir yanında vatandaşlar diken üstünde duruyor.Bunun üzerine alınan tedbirlerle birlikte çalışmalar devam ederken, bir yandan da depremler olmaya devam ediyor...Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.Bu kez depremin merkezi, Kayseri oldu.Merkez üssü Sarız olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı.Depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu öğrenildi.