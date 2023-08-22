Kayseri'de deprem!
Kentte saat 13.17'de derinliği 7 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.
Türkiye'de deprem felaketi ile mücadele ediyor.
Doğal afetin en acı yüzünü 6 Şubat'ta yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentte çalışmalar sürerken, yurdun dört bir yanında vatandaşlar diken üstünde duruyor.
Bunun üzerine alınan tedbirlerle birlikte çalışmalar devam ederken, bir yandan da depremler olmaya devam ediyor...
Kayseri 4.7 büyüklüğünde sallandı
Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.
Bu kez depremin merkezi, Kayseri oldu.
Merkez üssü Sarız olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı.
Depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu öğrenildi.