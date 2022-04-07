  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ÖSYM'den YÖKDİL kararı

ÖSYM'den önemli bir karar karar geldi. Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da yapılacak.

Ekleme: 7.04.2022 - 00:32 Güncelleme: 7.04.2022 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM'den YÖKDİL kararıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL'i, temel değerlerimizden biri olan sınav süreçlerinde yenilikçi olmak ilkemiz gereği bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulayacağız.' ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bugün başlayan sınava başvuru süreci 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını 'https://odeme.osym.gov.tr' internet adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4 bin, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

Öte yandan, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri önceden tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandığı ve adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu belirtildi.

ÖSYM'den YÖKDİL kararı

Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da cesetler aranıyor: Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Piyasaya yüksek miktarda petrol sürülecek
O belge ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, 'Erbakan hapse girsin' diye imza vermiş
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına onay: Çıkarlarımızla uyumlu
TikTok'taki saygısız akıma tepkiler yükseliyor! 'TikTok kapatılsın' çağrıları geldi
TÜGVA davasında yeni detaylar ortaya çıktı!
İngiltere Ukrayna'da yaşananlara ilk kez 'soykırım' dedi
6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
Tevfik Göksu'dan İBB'nin zamlarına eleştiri: 'Her şey ucuzlayacak' diye geldiler ulaşıma yüzde 151 zam yaptılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya arasında yeni görüşmeler bekliyoruz
ABD'den Rusya'ya Buça yaptırımı!
Rus rublesi, dolar karşısında kayıplarını telafi etti
NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!
Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
PKK'nın orman yangını çıkarma talimatını itiraf etti: 10 bin liraya doğa katliamı! 'Otobana çıkın yaka yaka gidin'
Pentagon'dan flaş açıklama!

Pentagon'dan flaş açıklama!

Dünyanın en uykusuz ülkesi

Dünyanın en uykusuz ülkesi

Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar

Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar

Alman bilim insanlarından ilginç araştırma!

Alman bilim insanlarından ilginç araştırma!

Cüneyt Çakır transfer oldu! Yeni ligi...

Cüneyt Çakır transfer oldu! Yeni ligi...

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor