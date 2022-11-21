Bakan Çavuşoğlu, Fas'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22-23 Kasım tarihlerinde Fas'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 22-23 Kasım tarihlerinde Fas'ın Fes şehrinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu'na katılacağı bildirildi.



Forum'da, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana İspanya ile birlikte eş-sunuculuğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı'nın faaliyet alanına giren güncel konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret çerçevesinde ikili temaslar da gerçekleştireceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:



"Forum vesilesiyle ayrıca, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel tehditlerle mücadele alanında uluslararası toplumun atması gereken somut adımların ele alınması beklenmektedir. Sayın Bakanımız, Fas'ı ziyareti vesilesiyle ikili temaslar da gerçekleştirecektir."