USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Yaşam
Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya açıklarında 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın pek çok ilçesinden hissedildi. Depremin derinliği 26 kilometre olarak açıklandı.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 14:30
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 14:57
Antalya'da korkutan deprem!

Akdeniz'de, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İşte depremin merkez üssü

Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sarsıntının ilçede hafif şekilde hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından AFAD, jandarma yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla irtibat kurduklarını belirten Kolsuz, "Depremle ilgili şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekipler, araştırmalarını sürdürüyor." dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı