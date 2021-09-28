USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,85 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,36
Ana Sayfa.
Teknoloji
Geceliği 1 milyon dolar!

Geceliği 1 milyon dolar!

Çevreci keşifler için tasarlanmış yeşil teknolojili 300 metrelik süper lüks yat, geceliği 1 milyon dolara milyonerleri taşıyacak.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:34
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:39
Geceliği 1 milyon dolar!

Süper yat uzmanı Ivan Salas Jefferson ve kendi şirketi Iddes Yachts tarafından tasarlanan 'Earth 300' adlı süper lüks yat ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 60 metre yüksekliğinde ve 425 kişiyi ağırlayabilen yat, 22 laboratuvar ve arka güvertesinde bir bilim küresiyle, bilim insanları ve öğrencileri çevreci keşifler için ücretsiz taşımayı amaçlıyor. Ancak zengin turistler için epey maliyetli bir fiyat politikası benimsenecek.

GECELİĞİ 1 MİLYON DOLAR

Önümüzdeki yıllarda suya indirilmesi beklenen yatta kalmanın gecelik maliyeti ise 1 milyon dolar olacak.

Adeta yüzen bir bilgisayar olan Earth 300, nükleer yakıtla çalışacak. Yapımı 6 yıl süren yatın gücü, erimiş tuz reaktörü (molten salt reactor -MSR) olarak bilinen nükleer bir teknolojiyle sağlanacak. Fakat reaktörler sertifikalandırılana kadar gemi ilk etapta sentetik yeşil yakıtlarla çalışacak.

ARAŞTIRMA MERKEZİ OLARAK KULLANILABİLECEK

Şirketin kurucuları; geniş kabinler, balkonlar ve zenginler için çalışan istihdamı sağlamayı planlarken, aynı zamanda modern teknolojilerle bilim insanları ve kaşiflerin gemideki teçhizatı kullanarak araştırma yapmasını ve veri toplamasını da sağlamayı amaçlıyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı