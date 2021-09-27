Sadece Çorabı Bile 3 Bin TL!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, 3 bin TL'lik çorabı ve 30 bin TL'lik çantası ve 150 bin TL değerindeki saatiyle poz verip, altına not düştü; "Görgüsüz demeyin, bebekliğimden beri bu markaları kullanıyorum..."
Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Esra Ersoy, lüks çorabı ve aksesuarlarıyla adeta şov yaptı.
SADECE ÇORABI 3 BİN TL
391 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir alışveriş merkezinde çektirdiği fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, '3000 TL'lik Gucci çorabım kaçmadan önce… Neyse ki 30bin TL'lik YSL çantama, 150 binlik Rolex saatime vs vs vs vs bir şey olmadı. Görgüsüzlük diz boyu demeyin ben bebekliğimden beri bu markaları kullanıyorum sadece çorabım kaçtı ona üzüldüm çünkü cimriyim' notunu yazdı.
Esra Ersoy'a gelen, 'Demek ki üstündekiler olmazsa 5 kuruş etmiyorsunuz' yorumuna çok sayıda beğeni geldi.