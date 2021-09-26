Emniyetten dev “Benjamin” operasyonu!

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden 'sahte para' kullanıcı adıyla hesap açan şahısların piyasaya sahte para sürdükleri bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, söz konusu bu sayfaların yöneticilerine müşteri gibi tek tek mesaj attı. Sayfa yöneticileri tarafından yapılan geri dönüşler üzerine şahısların kullandıkları telefonlar bir bir tespit edildi ve takibe alındı.



BİR YILLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI



Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların örgütlenerek Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında ki örgüt üyeleri aracılığıyla piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. Ekipler, bir yıl boyunca örgüt üyelerini adım adım izledi, görüştükleri şahıslar, kaldıkları evler, gittikleri kafeler, iş yerleri vesaire ayrıntısına kadar tespit edildi ve günlük olarak takipleri gerçekleştirildi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilde bir yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye basıldı.



SOSYAL MEDYADA 'SAHTE PARA' BAŞLIĞI İLE SAYFA AÇMIŞLAR



Bir yıllık fiziki takip neticesinde; İnstagram ve Facebook üzerinden 'sahte para' başlığı ile sayfa açan ve bu sayfalar üzerinden fotoğraf ve çeşitli paylaşımlar yapan örgüt üyelerinin, yüzde 30-40 gerçek para karşılığında piyasaya Dolar, Euro, Türk Lirası sürdüğü tespit edildi.



ÜRETTİKLERİ SAHTE DOLARA 'BENJAMİN' DİYORLAR



Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp, Instagram, Facebook üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara Benjamin, Türk Lirası'na ise halı, kumaş, çanta gibi isimler takarak şifreli konuştuğu belirlendi.



SAHTE PARALARI ZİNCİR MARKET, AVM VE BENZİNLİKLERDE PİYASAYA SÜRMÜŞLER



Ayrıca, sahte Türk Liralarını; benzinlik, zincir market, sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak piyasaya sürdüğü tespit edilen örgüt üyelerinin, sahte dövizleri ise alışveriş merkezlerinde dövizle alışveriş kabul eden giyim mağazalarında piyasaya sürdüğü, müşterilere sahte para teslimini ise vatandaşların yoğun olduğu AVM, kafe, meydan gibi yerlerde yaptıkları belirlendi.



500 POLİSİN KATILIMI İLE OPERASYON YAPILDI



Yapılan bir yıllık çalışmalar neticesinde, 20 ilde Mali polis ve Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla 120 adrese yönelik 500 polisin katılımı ile operasyon gerçekleştirildi. Ankara ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Ensari V. ile birlikte 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



BİR MİLYON TÜRK LİRASINA YAKIN SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ



Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilde bir yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucunda ve operasyon kapsamında yapılan aramalarda 130 bin 100 Türk lirası, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 euro, 365 Kuveyt dinarı ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi.