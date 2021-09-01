Türkiye ekonomisi büyümede gaza bastı! Rekor geldi

.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti.



GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %21,7 ARTTI



GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 arttı.



HİZMETLER 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %45,8 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,9 arttı.



GSYH 2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 581 MİLYAR 120 MİLYON TL OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.



YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %22,9 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %20,3 arttı.



MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %59,9, İTHALATI İSE %19,2 ARTTI



Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %59,9, ithalatı ise %19,2 arttı.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %36,1 ARTTI



İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,1, net işletme artığı/karma gelir ise %78,2 arttı.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %32,9 OLDU



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %37,0 iken bu oran 2021 yılında %32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %42,8'den %49,8'e yükseldi.