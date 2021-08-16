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Mardin'de terör operasyonu!

Mardin'de terör operasyonu!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü ile bağlantıları oldukları değerlendirilen şahıslara yönelik bu sabah operasyon yapıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramamada örgütsel dokümanlar bulundu.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:18
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:52
Mardin'de terör operasyonu!

Mardin'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

SORGULARINA BAŞLANDI


Terörle mücadele ve özel harekat timlerininkatıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı.


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