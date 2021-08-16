Mardin'de terör operasyonu!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü ile bağlantıları oldukları değerlendirilen şahıslara yönelik bu sabah operasyon yapıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramamada örgütsel dokümanlar bulundu.
Mardin'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.