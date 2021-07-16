USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Dünya
Rusya'dan ABD'ye gönderme!

Rusya'dan ABD'ye gönderme!

ABD'nin Afganistan politikasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Elbette, Biden durumu mümkün oldukça en olumlu renklerle sunmaya çalıştı, ancak herkes misyonun çöktüğünü anlıyor. ABD'de de bu açıkça kabul edilmektedir." dedi..

Dünya / 16 Temmuz 2021 Cuma 19:54
Rusya'dan ABD'ye gönderme!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel ilişkiler, Tehditler ve İmkanlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansın ardından basının sorularını yanıtladı.

ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çeken Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da "başarılı misyon" yürüttüklerine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Lavrov, "Elbette, Biden durumu mümkün oldukça en olumlu renklerle sunmaya çalıştı, ancak herkes misyonun çöktüğünü anlıyor. ABD'de de bu açıkça kabul edilmektedir." dedi.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin Afganistan'da kendi pozisyonlarını güçlendirdiğine dikkati çeken Lavrov, ülkede uyuşturucu üretiminin rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.

Bakan Lavrov, "Şimdi dünyadaki tüm uyuşturucuların yüzde 90'ı Afganistan'da üretiliyor ve bununla mücadele edilmesi konusunda hiçbir şey yapılmıyor." dedi.

Afganistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin oluşturulması konusuna da değinen Lavrov, bunun "tartışmalı" bir konu olduğunu vurguladı.

Lavrov, "İstatistiklere göre, Afganistan yönetiminin hizmetinde 300 bin asker var. Taliban sayısı üç dört kat daha azdır. Ancak buna rağmen sonucu görüyorsunuz." yorumunda bulundu.

Afganistan'da kaosun oluşmasından yana olmadıklarını vurgulayan Lavrov, Afgan halkının barışçıl ve istikrarlı şekilde yaşamasını istediklerini ifade etti.

ABD ve Orta Asya'daki ortaklarıyla Afganistan meselesine ilişkin Rusya, ABD, Çin'in oluşan genişletilmiş formatta çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Lavrov, Afganlar arasındaki diyaloğun Taliban dahil ülkedeki tüm siyasi etnik grupların katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki protesto gösterilerine de değinen Lavrov, Rusya'nın bu gösterilerle ilgisinin olmadığını söyledi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı