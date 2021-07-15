Tekbir getirene ateş ettiler

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde FETÖ'cü askerler tarafından yaralanarak gazi olan 33 yaşında iki çocuk babası Ramazan Çelik, karanlık geceyi anlattı.



SİLAH SESLERİ SAATLERCE SÜRDÜ

İLK KURŞUN YİYENLERDENİM

15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra abdest alarak Saraçhane'ye gittiğini anlatan Çelik, “Orada bir rütbelinin askerlere, ‘Yere yat, ateş et' şeklinde sivillerin vurulması emrini verdiğini duydum. Ancak biz geri çekilmedik. ‘Asker kışlaya', ‘Ne mutlu Türküm diyene' şeklinde slogan atıp, tekbir getiriyorduk. Allahuekber dediğimizde, askerler üzerimize kurşun yağdırdı. Allahuekber diyen herkese ateş ediyorlardı. Yanımızda şehit olan arkadaşlarımız oldu. Silah sesleri saatlerce sürdü” dedi.Ellerinde sadece Türk bayrakları olduğunu, hiçbir sivilin darbeci askerlere taş bile atmadığını aktaran Çelik, şunları söyledi: “Ancak askerler sivillere kurşun yağdırıyordu. Ben de ilk kurşun yiyenlerden biri oldum. Önce askerlerin plastik mermi sıktıklarını düşündüm. Bana denk gelen kurşunun etkisini de anlamadım. Yaralandığımı görenler hemen beni en yakındaki hastaneye götürdüler. İlk gittiğimizde hastane neredeyse bomboştu. Sonra birden kalabalıklaştı. Hastane yaralı ve şehit olanlarla doldu. Diz kapağımdan vuruldum ama çok şükür kalıcı bir hasar olmadı.” Çelik iki dedesinin de PKK'nın Başbağlar saldırısında şehit olduğunu söyledi.