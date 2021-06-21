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İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan bir yalan daha!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve “2017’de Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'ne, biyolojik ünite ilavesi kararı alınmış, 25 Nisan 2018’de de bu projenin ihalesi iptal edilmiştir. Sizin dönemde yani! Bu projeye İBB Meclisi'nde dış kredi onayı da çıkmamıştır!” iddiasında bulundu. Konuya dair konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi’nin önceki Kadıköy Belediyesi’nin mahkemeye başvurarak iptal ettirdiğini açıkladı..

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:35
İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan bir yalan daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan; "İBB bir projeyi öldürdü, diğerini süründürüyor" başlıklı haberde; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın "Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi 2 yıldır bekliyor" şeklindeki açıklaması yer almıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "2017'de Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'ne, biyolojik ünite ilavesi kararı alınmış, 25 Nisan 2018'de de bu projenin ihalesi iptal edilmiştir. Sizin dönemde yani! Bu projeye İBB Meclisi'nde dış kredi onayı da çıkmamıştır!" iddiasında bulundu.



ÖNCEKİ KADIKÖY BELEDİYESİ MAHKEMEYE BAŞVURARAK ARITMA TESİSİ PROJESİNİ İPTAL ETTİRMİŞ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'ne ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'nin önceki Kadıköy Belediyesi'nin mahkemeye başvurarak iptal ettirdiğini duyurdu.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, şunları söyledi:

"Kadıköy Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya dönüşümü için başlatılan projeyi de kapsayan imar planlarını önceki Kadıköy Belediyesi Mahkemeye başvurarak iptal ettirdi! Danıştay sürecinde. Yani planlar geçerli"

"Ancak İBB'nin 16 Temmuz 2020 tarihli 'Yatırım Revize Planı' ile Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ilişkin proje yatırım planından çıkarıldı. Tesis için herhangi bir yatırım talebi ya da kredi talebinde de bulunulmadı!"

"İleri biyolojik arıtma tesislerinin inşası da olmak üzere İSKİ'ye geçen yıl İBB Meclisi'nce 4,5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Bu yetki neden kullanılmıyor?"

"Marmara'ya en büyük deşarjı İstanbul yapıyor. Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günlük 830 bin metreküp. İstanbul'un atık sularının yüzde 25'i Kadıköy'den veriliyor. Buna rağmen Kadıköy Belediyesi bu dönüşümü neden yapmıyor ve İBB neden yatırım planından çıkarıyor?"

"İBB, Kadıköy Atıksu Deniz Derin Deşarjı 2'inci kademe inşaatı için 100 milyon TL dış kredi talebinde bulundu, talep onaylandı. Kadıköy'e kirlilik potansiyeli yüksek atıksuyun derin deniz deşarjı yerine neden Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımına öncelik verilmiyor?"

Sabah Gazetesi'nde yer alan; "İBB bir projeyi öldürdü, diğerini süründürüyor. Arıtma Tesisi Projesi 2 yıldır bekliyor" başlıklı haberde şöyle denilmişti:

"Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi ve ihale dosyasının hazır olduğunu ve 2 yıldır ihale edilmeyi beklediğini hatırlattı.

Prof. Dr. Birpınar, "Bu ihaleler acilen yapılmalıdır. Umarım makul açıklamaları vardır. Oysa bu arıtma tesislerinin yapımı için geçen yıl İBB Meclisi'nden 4.5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Birpınar, "Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin" dedi."

İŞTE O RAPOR VE CHP GERÇEĞİ

2015 yılında ön arıtma tesisinin biyolojik arıtma tesisine dönüşümünü içeren planlara CHP grubu İBB Meclisi'nde karşı çıkmış. En son paragrafta yer alıyor.






 
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