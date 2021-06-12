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O hakim evinde ölü bulundu!

Hatay Reyhanlı’daki bombalı saldırının Ankara’da görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla hatırlanan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Buket Demirel'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncel / 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:55
O hakim evinde ölü bulundu!

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırıya sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verilmişti.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, '9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor' ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.

Sabah'ın haberine göre hakim Buket Demirel, Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 
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