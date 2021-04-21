MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' denildi.



İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama



Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.