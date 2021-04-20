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Bartın'da yeni koronavirüs kararı!

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında yer alan Bartın'da, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbriler kapsamında, hafta sonu market otoparklarının geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Öte yandan, cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişinin gidebilecek.

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 18:36
Bartın'da yeni koronavirüs kararı!

Bartın ilinde vakaların artması ve yoğun bakım ünitesinde doluluk oranı yüzde 80'leri aşması üzerine çeşitli tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

HER AİLEDEN BİR KİŞİ GİREBİLECEK

Toplantıda alınan kararlara göre sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişinin gidebilecek.

MARKET OTOPARKLARI HAFTA SONU KULLANIMA KAPALI OLACAK

Ayrıca hafta sonlarında bakkal, market, fırın gibi yerlere ulaşım için özel veya toplu taşıma araçları kullanılmaması kararı alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparkları kullanıma kapatılacak. Market yöneticileri tarafından otoparkların bu günlerde kapalı olduğuna dair gerekli işaretlemeler yapılarak bu yerlere fiziki engeller konulacak.

KURALLARA UYMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yer ve kişilerin, bu muafiyetleri amacına uygun kullanıp kullanmadıkları kolluk birimlerince hassasiyetle kontrol edilecek, muafiyet sebebiyle zaman, güzergah bakımından uyum bulunmayan durumların tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak.

Öte yandan il genelinde zaruri olan ve daha önce açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarının da ikinci bir karara kadar askıya alınmasına karar verildi.

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