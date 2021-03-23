Bakan Koca'dan kritik uyarı!

Bugün açıklanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 26 bini aştı. Bakan Koca o verilerle ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.



DİKKAT ETMELİYİZ!



Koca yaptığı paylaşımda; 'DİKKAT ETMELİYİZ. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir.'