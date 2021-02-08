FETÖ'den sahte belgeli algı!

Fetullahçı Terör Örgütü ve Türkiye'ye karşı yürüttüğü algı operasyonlarıyla bilinen hacker grubu Anonymous'un Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldığı karalama kampanyası yine boşa çıktı.



FETÖ HAZIRLADI HACKER GRUBU YAYDI



FETÖ'nün hazırladığı çakma belge, Anonymous'un 6,8 milyon takipçisi olan Twitter hesabından paylaşıldı. Algı çetesi, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın logosunu kullanarak sahte bir belge hazırladı. Sabah'ın haberine göre sözde belge, Millview Corp. isimli bir şirket ile MRT Finance&Investment Inc. şirketi arasındaki sözde alacak-verecek konusunu teminat altına alıyor.







HEPSİ YALAN



Anonymous, sözde 14 milyar euroluk teminatın Ziraat Bankası'na havale edildiğini ve paranın 6 Ekim 2021 tarihine kadar blokeli olduğunu yazan belgeyi "gerçek" diye paylaştı. FETÖ'nün emrinde olan Anonymous, ikinci bir paylaşımında da yalanını sürdürdü.



Bankanın açıklaması



DEUTSCHE BANK AÇIKLADI: BELGELER SAHTE



SABAH Avrupa, Alman bankası olan Deutsche Bank'a ilettiği belgelerin gerçek olup olmadığını sordu. Bankadan yapılan resmi açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik: Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" denildi. Banka sözcüsü, "Arada sırada bazı kişiler veya çevreler böyle sahte belgeleri piyasaya sürüyorlar. Bunlar kesinlikle sahte" dedi.