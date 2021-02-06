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İzmir’de korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, İzmir’de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Güncel / 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:49
İzmir’de korkutan deprem!

AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşanan depremin şiddeti 4.1 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte İzmir depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 6 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)

Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ

Enlem : 38.9455 N

Boylam : 26.0831 E

Derinlik : 7.08 km

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