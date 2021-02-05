Facebook'a Android'den de kötü haber geldi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, iOS 14 ile attığı güvenlik adımlarıyla Facebook'u bir hayli kızdırıyor. Zira Apple, yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başladı.



Yeni kurallar çerçevesince Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek.



Başka bir deyişle kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren Facebook gibi uygulamalar artık mecburen kullanıcılardan izin almaları gerekiyor.



Son dönemde bünyesinde bulundurduğu WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı ile gündemde olan Facebook'a bir kötü haber de android cephesinden geldi.



Google da Android için benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak gelen ilk bilgiler Android için gelecek özelliğin iOS ekosistemindeki kadar katı olmayacağını işaret ediyor.



Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Google'ın burada reklam tarafına zarar vermemek adına daha temel düzey bir altyapı kurduğu aktarılıyor.



İOS KULLANICILARINA MESAJ GÖNDERMEYE BAŞLADI

Facebook geçtiğimiz günlerde Apple'ın attığı bu adım sonrası kullanıcılarından bu izni talep ettiği bildirimler göndermeye başlamıştı.



Apple'ın getirdiği yeni kural gereği kullanıcıların bu bildirime olumsuz yanıt vermesi durumunda Facebook bu kullanıcıları izleyemeyecek.



Apple'ın iOS 14.5'in nihai sürümünü 2021'in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor.



Şirketler bu tarihten sonra izin alamamaları durumunda kullanıcılarını takip edemeyecek.