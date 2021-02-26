THY artık oraya da uçacak!

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI



THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.