THY artık oraya da uçacak!

Türk Hava Yolları (THY), yeni hattını resmi olarak duyurdu. THY, İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini resmi olarak duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.