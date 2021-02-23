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Dünya tarihinde ilk kez oldu!

Rusya'nın kuzeyindeki buz denizinde bir ilk yaşandı. Bir gemi ilk kez şubat ayında Kuzey Buz Denizi'ni geçmeyi başardı.

İlginç / 23 Şubat 2021 Salı 20:20
Dünya tarihinde ilk kez oldu!

Rusya'nın kuzeyindeki deniz yolları kış gelince donduğu için gemi trafiği duruyor, trafik kapanıyor. Ancak bu kış bir ilk yaşandı ve bir gemi ilk kez kış ortasında denizi katetti.

Rusya'nın en kuzeyindeki Yamal Yarımadası'ndan yola çıkan bir tanker Çin'e sıvılaştırılmış doğalgaz taşıdı.

Tanker dönüş yolculuğu için 27 Ocak'ta Çin'in Jiangsu Limanı'ndan ayrıldı.

Buz kütlelerini kırarak yol aldı

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki 'Christophe de Margerie' adlı tanker normalde Eylül ortasında buz tutmaya başlayan Bering Boğazı'ndan geçti ve ardından Kuzey Buz Denizi'ne geldi.

Gemi denizde yavaş da olsa ilerledi, zaman zaman önüne çıkan buz kütlelerini kırarak yol aldı.

Gemi 19 Şubat'ta Yamal'a ulaşmayı başardı.

Yolculuk ilk defa yapıldı

Rusya Nükleer Enerji Kurumu ROSATOM geminin görüntülerini yayınladı,

Bu yolculuğun şubat ayında ilk defa yapıldığını açıkladı.

Kimilerine göre bu yolculuk teknolojik gelişmeler sayesinde mümkün hale geldi, kimilerine göre de küresel ısınmanın etkisi...

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