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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddet bilgisi AFAD ve Kandilli tarafından duyurulan depremin geçtiğimiz yıl bugün gerçekleşen ve büyük yıkıma neden olan 6.8'lik depremin yıldönümünde olması dikkat çekti

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 17:57
Malatya'da korkutan deprem!

AFAD verilerine göre bugün saat 13.50'de yerin 8 bin 700 metre derinliğinde Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yalnızca çok katlı binalarda az şekilde hissedildi. Herhangi bir yıkım ya da kaygıya neden olacak bir durum bildirilmedi.

BİR YIL ÖNCE BUGÜN BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU

Bir yıl önce 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden Pütürge ilçesi de büyük oranda etkilenmiş, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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