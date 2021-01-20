Bingöl'de korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika haberine göre Bingöl'de deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bu başlık altında Bingöl depremine ilişkin veriler ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.