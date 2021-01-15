Whatsapp'tan yeni hamle!

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile bir haftayı aşkın bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Bu anlamda gerek Facebook'tan gerekse de WhatsApp'ın sosyal medya hesaplarından, kullanıcıların sohbet mesajlarının okunmayacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor. Ancak son bir haftada, özellikle sosyal medyada pek çok kullanıcının WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları Telegram, Signal ve BiP'e geçtiği söyleniyor. Yaşananlar, WhatsApp ekibinin çalışmalarına ise engel olmuyor. WhatsApp Android beta 2.21.2.2 sürümü de bunun bir örneği. Sürümde ortaya çıkan bilgilere göre ise WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Bu özelliğin adı ise ''Daha Sonra Oku''.



WhatsApp Daha Sonra Oku özelliği, WABetaInfo tarafından ortaya çıkartıldı. Bu özellik, söylenenlere bakılırsa Arşivlenmiş Sohbetler özelliğinin yerini alacak. Kullanıcılar, Daha Sonra Oku klasörüne göndereceği sohbetlerden otomatik olarak bildirim alamayacak. Böylece önemsemediğiniz ve sevmediğiniz kişi veya grupların mesajları buraya gönderildiğinde sizi rahatsız edemeyecek. Arada sırada bu mesajlara bakmak istediğinizde sohbetlerin hemen üzerindeki sekme yardımınıza koşacak. Bu sekmeye tıkladığınızda söz konusu mesajlara erişebileceksiniz.



Daha Sonra Oku özelliği henüz geliştirilme aşamasında. Android beta sürümünde görülen özelliğin WhatsApp'ın test sürecinden geçtikten sonra uygulamanın nihai sürümüne eklenmesi bekleniyor. Fakat özellik hakkında henüz resmi bir açıklama olmadığını belirtelim.