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Yeni iphone yolda

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE hakkında, bazı önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Gelen raporlar, telefonun nisan ayında tanıtılacağını gösteriyor.

Teknoloji / 12 Ocak 2021 Salı 17:31
Yeni iphone yolda

pple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz yıl nisan ayında resmi olarak tanıtılmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, bu yıl yerini iPhone SE 3 modeline bırakacak.

NİSAN AYINDA TANITILABİLİR
Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Çinli tedarikçi kaynaklardan gelen bilgilere göre üçüncü nesil iPhone SE, önümüzdeki nisan ayında tanıtılacak. Ayrıca nisandaki etkinlikte, ikinci nesil AirPods Pro'nun da görücüye çıkacağı gelen haberler arasında.

Apple'ın iPhone SE 2020'yi geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıttığını düşünürsek, önümüzdeki nisan ayında da benzer bir etkinliğin olması oldukça muhtemel.

iPHONE SE 3 NASIL OLACAK
Apple'ın yine dönemin şartlarına göre uygun fiyatlı olarak satışa çıkaracağı yeni modelin, iPhone SE Plus veya iPhone SE 3 ismiyle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca telefonun, tasarım olarak iPhone 8 Plus'a benzeyeceği ve önceki modele göre daha büyük ekran (6,06 inç) taşıyacağı belirtiliyor.

TouchID desteğine sahip olacak telefon, çift arka kamera ile karşımıza çıkacak. Ayrıca bazı iddialara göre iPhone SE 3 modelinde ekran çentiği yer almayacak. Ancak bu şimdilik çok düşük bir ihtimal.

Son olarak telefonun, iPhone 12 modellerinde yer alan A14 Bionic işlemcisinden güç alacağı ve 5G desteğiyle geleceği söyleniyor.

Telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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