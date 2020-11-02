Koronavirüste son durum!

Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.