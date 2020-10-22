AÖL hakkında yeni karar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.



Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.



Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.







SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU



AÖL için sınav tarihleri belirlendi. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde olacak.



I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020



I. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar



I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021



