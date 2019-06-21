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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - KAYSERİ

Trafik kazası: 1 ölü - KAYSERİ

- Olay yerinden kaza yapan araçların kaldırılması - Kaza alanında incelemeler Kayseri 'de trafik kazası: 1 ölü - Otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ayyıldız idaresindeki 14 BB 716 plakalı otomobil, Eğribucak Kayseri Caddesi'nden dönüş yapmak isteyen Hasan Rüzgar yönetimindeki 38 KBB 003 plakalı iş makinesine çarptı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali Kefkir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kübra Ayyıldız kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane İş Makinesi Trafik Kazası Bild 

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